«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру Петрову
Известный российский актер Александр Петров стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» в рамках кинопремии «Золотой орел». Свою награду артист получил за работу в нашумевшем фильме «Текст».
Примечательно, что основным конкурентом Александра Петрова, который, к слову, был номинирован сразу за две главные роли (вторым фильмом стал «Т-34»), оказался сыгравший главную роль в фильме «Бык» Юрий Борисов. Всего же в рамках премии было рассмотрено почти пять десятков полнометражных картин, более трех десятков неигровых лент и почти такое же количество короткометражек. Наконец, в числе других участников премии названы 22 сериала, 17 мини-сериалов, 42 зарубежных фильма и 26 мультипликационных лент.
Как сообщает издание «Слово и Дело», на церемонии награждения лауреатов премии побывала и новоназначенная глава Минкульта Ольга Любимова, которой доверили открыть мероприятие приветственной речью.
Примечательно, что основным конкурентом Александра Петрова, который, к слову, был номинирован сразу за две главные роли (вторым фильмом стал «Т-34»), оказался сыгравший главную роль в фильме «Бык» Юрий Борисов. Всего же в рамках премии было рассмотрено почти пять десятков полнометражных картин, более трех десятков неигровых лент и почти такое же количество короткометражек. Наконец, в числе других участников премии названы 22 сериала, 17 мини-сериалов, 42 зарубежных фильма и 26 мультипликационных лент.
Как сообщает издание «Слово и Дело», на церемонии награждения лауреатов премии побывала и новоназначенная глава Минкульта Ольга Любимова, которой доверили открыть мероприятие приветственной речью.