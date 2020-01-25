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«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру Петрову

Известный российский актер Александр Петров стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» в рамках кинопремии «Золотой орел». Свою награду артист получил за работу в нашумевшем фильме «Текст».
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру Петрову

Примечательно, что основным конкурентом Александра Петрова, который, к слову, был номинирован сразу за две главные роли (вторым фильмом стал «Т-34»), оказался сыгравший главную роль в фильме «Бык» Юрий Борисов. Всего же в рамках премии было рассмотрено почти пять десятков полнометражных картин, более трех десятков неигровых лент и почти такое же количество короткометражек. Наконец, в числе других участников премии названы 22 сериала, 17 мини-сериалов, 42 зарубежных фильма и 26 мультипликационных лент.

Как сообщает издание «Слово и Дело», на церемонии награждения лауреатов премии побывала и новоназначенная глава Минкульта Ольга Любимова, которой доверили открыть мероприятие приветственной речью.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:09

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