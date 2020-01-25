«Спасибо, что ты рядом»: Иван Янковский за «Золотом орле» признался в любви дочери Кинчева
Известный российский актер Иван Янковский стал победителем в номинации за лучшую мужскую роль второго плана в рамках премии «Золотой орел». Награду артист получил за работу в фильме «Текст», а выйдя на сцену решил поблагодарить за поддержку свою возлюбленную – Веру Панфилову, дочь фронтмена легендарного рок-коллектива «Алиса» Константина Кинчева.
«Спасибо тебе, Вера. Я люблю тебя. Большое спасибо, что ты рядом. Даже в те моменты, когда я веду себя, как…» - откровенно высказался артист. Стоит отметить, что всего несколько лет тому назад в отношениях Панфиловой и Янковского случился разрыв. Актера в то время стали все чаще замечать в компании Александры Новиковой – дочери известного ресторатора. Однако с недавних пор Иван Янковский снова состоит в отношениях с дочерью легендарного российского музыканта.
Во время своего выступления на сцене актер также отметил, что с самого утра поговорил с бабушкой, которая неожиданно заявила ему, что он может даже не надеяться на победу за роль в фильме «Текст». По словам артиста, Вера Зорина была уверена, что основные награды достанутся новому фильму Тодоровского.
«Спасибо тебе, Вера. Я люблю тебя. Большое спасибо, что ты рядом. Даже в те моменты, когда я веду себя, как…» - откровенно высказался артист. Стоит отметить, что всего несколько лет тому назад в отношениях Панфиловой и Янковского случился разрыв. Актера в то время стали все чаще замечать в компании Александры Новиковой – дочери известного ресторатора. Однако с недавних пор Иван Янковский снова состоит в отношениях с дочерью легендарного российского музыканта.
Во время своего выступления на сцене актер также отметил, что с самого утра поговорил с бабушкой, которая неожиданно заявила ему, что он может даже не надеяться на победу за роль в фильме «Текст». По словам артиста, Вера Зорина была уверена, что основные награды достанутся новому фильму Тодоровского.