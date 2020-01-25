«Спасибо, что ты рядом»: Иван Янковский за «Золотом орле» признался в любви дочери Кинчева





«Спасибо тебе, Вера. Я люблю тебя. Большое спасибо, что ты рядом. Даже в те моменты, когда я веду себя, как…» - откровенно высказался артист. Стоит отметить, что всего несколько лет тому назад в отношениях Панфиловой и Янковского случился разрыв. Актера в то время стали все чаще замечать в компании Александры Новиковой – дочери известного ресторатора. Однако с недавних пор Иван Янковский снова состоит в отношениях с дочерью легендарного российского музыканта.Во время своего выступления на сцене актер также отметил, что с самого утра поговорил с бабушкой, которая неожиданно заявила ему, что он может даже не надеяться на победу за роль в фильме «Текст». По словам артиста, Вера Зорина была уверена, что основные награды достанутся новому фильму Тодоровского.