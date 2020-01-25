Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем рождения

24 января свой день рождения отметил сын известного актера Сергей Боярский. Поздравить его поспешила сестра Елизавета Боярская. Актриса выставила совместные семейные фото и написала, что именинник является для неё другом, гордостью, тылом и советником, пожелав также брату здоровья и счастья.Сергей Боярский не последовал примеру родителей и посвятил себя политике, на сегодняшний день являясь одним из членов партии “Единая Россия”, а в 2016 году он стал депутатом нижней палаты Федерального собрания парламента РФ. В детстве принимал участие в съёмках с отцом в сериале “Мушкетеры 20 лет спустя” и матерью в фильме “Букет мимозы и другие цветы”.В прошлом месяце семья отпраздновала юбилей народного артиста СССР Михаила Боярского, которому исполнилось 70 лет, дни рождения дочери Елизаветы и маленького годовалого внука Гриши.