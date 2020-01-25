АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем рождения

Старшему сыну Михаила Боярского Сергею исполнилось 40 лет. Его сестра Елизавета Боярская опубликовала на странице в Instagram семейное фото и поздравила именинника с юбилеем.
Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем рождения

24 января свой день рождения отметил сын известного актера Сергей Боярский. Поздравить его поспешила сестра Елизавета Боярская. Актриса выставила совместные семейные фото и написала, что именинник является для неё другом, гордостью, тылом и советником, пожелав также брату здоровья и счастья.

Сергей Боярский не последовал примеру родителей и посвятил себя политике, на сегодняшний день являясь одним из членов партии “Единая Россия”, а в 2016 году он стал депутатом нижней палаты Федерального собрания парламента РФ. В детстве принимал участие в съёмках с отцом в сериале “Мушкетеры 20 лет спустя” и матерью в фильме “Букет мимозы и другие цветы”.

В прошлом месяце семья отпраздновала юбилей народного артиста СССР Михаила Боярского, которому исполнилось 70 лет, дни рождения дочери Елизаветы и маленького годовалого внука Гриши.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем…
Медики: Употребление медовой тыквы повышает…
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру…
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
«Спасибо, что ты рядом»: Иван Янковский за «Золотом орле» признался в любви дочери…
Китайские пилоты отработали тактику атакующей «боевой…
Эмма Стоун объявила дату и место своей…
Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно…
Разрез до пояса: Вера Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном…
Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные…
"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого…
Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что с беременностью у нее начал расти…
Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за…
Научные сотрудники Исследовательского института рака Монпелье обнаружили митохондрии в…
Голая Наталья Рудова погрузилась на дно…
Ирина Слуцкая не собирается делать из дочки Вари…
Учёные назвали главную опасность высокобелковой…
Недавно родившая Блейк Лайвли призналась, что скучает по своему идеальному…
Просмотреть все новости