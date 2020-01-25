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Медики: Употребление медовой тыквы повышает либидо

Зарубежные медики рассказали о способности медовой тыквы улучшать сексуальное здоровье, так как она увеличивает уровень тестостерона в организме мужчины, что неразрывно связано с повышением либидо и фертильностью. Также высокий уровень полового гормона препятствует появлению алопеции.
Медики: Употребление медовой тыквы повышает либидо

Благодаря содержанию каратиноидов в медовой тыкве ее регулярное употребление улучшает функциональную работу предстательной железы и предотвращает развитие аденомы. Кроме этого, в составе продукта содержатся фосфор, калий и магний, которые при достаточном количестве в организме человека в несколько раз снижают риск появления злокачественных опухолей.

Медовая тыква полезна и для очищения организма, потому как обладает мочегонным свойством, тем самым удаляя из организма токсины и ускоряя метаболические процессы. Также врачи рекомендуют регулярно добавлять полезный овощ в свой рацион людям со склонностью к остеопорозу, поскольку содержащийся в нём цинк укрепляет костные ткани и предотвращает их хрупкость.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:17

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