Китайские пилоты отработали тактику атакующей «боевой коробки»
В Китае летчики местных ВВС провели тренировочный бой с использованием новейших истребителей J20, а также их более ранних версий. Кадры с отработкой тактики атакующей «боевой коробки» были позднее опубликованы СМИ Поднебесной.
Новейшие реактивные истребители китайских ВВС проводили тренировочные бои в рамках отработки сценариев реального воздушного боя. Вместе с ними в маневрах также принимали участие самолеты J-10C и J-16. Об этом сообщили китайские СМИ, опубликовав редкие кадры полета техники.
Сообщается, что самолеты разных поколений работали совместно, причем, каждому воздушному судну в этом случае отводилась конкретная роль. Отработанная тактика, по данным ряда источников, позволяет организовать максимально эффективные оборонительные действия при защите китайского воздушного пространства от любого вторжения с воздуха.
Новейшие реактивные истребители китайских ВВС проводили тренировочные бои в рамках отработки сценариев реального воздушного боя. Вместе с ними в маневрах также принимали участие самолеты J-10C и J-16. Об этом сообщили китайские СМИ, опубликовав редкие кадры полета техники.
Сообщается, что самолеты разных поколений работали совместно, причем, каждому воздушному судну в этом случае отводилась конкретная роль. Отработанная тактика, по данным ряда источников, позволяет организовать максимально эффективные оборонительные действия при защите китайского воздушного пространства от любого вторжения с воздуха.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:20