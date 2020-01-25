Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно подешевели





Так, отмечается, что теперь базовая версия смартфона Nokia 6.2 подешевела сразу на 49 долларов и доступна покупателям по цене от 175 долларов. За эту сумму можно обзавестись смартфоном с 6,3-дюймовым дисплеем и среднебюджетным процессором Snapdragon 636 с весьма пристойной производительностью. Также пользователю доступно 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Основная камера у данной модели тройная с максимальным разрешением 16 Мп. Автономность Nokia 6.2 обеспечивает встроенная АКБ емкостью 3500 мАч.Чуть более производительная модель Nokia 7.2 подешевела еще больше: сбросив 63 доллара от первоначального ценника, этот гаджет теперь доступен по цене от 217 долларов США с версии с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. В этой модели идентичный младшему сородичу дисплей, однако имеется немного более производительный SoC Snapdragon 660. Кроме всего прочего, разрешение основной камеры Nokia 7.2 составляет 48 мегапикселей.