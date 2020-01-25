Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно подешевели
Представители китайской компании HMD официально объявила о серьезном снижении цены на две популярные модели своих смартфонов - Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Оба устройства, стоит напомнить, входят в программу Android One, проще говоря, работают под управлением чистой ОС от Google без дополнительных программных надстроек.
Так, отмечается, что теперь базовая версия смартфона Nokia 6.2 подешевела сразу на 49 долларов и доступна покупателям по цене от 175 долларов. За эту сумму можно обзавестись смартфоном с 6,3-дюймовым дисплеем и среднебюджетным процессором Snapdragon 636 с весьма пристойной производительностью. Также пользователю доступно 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Основная камера у данной модели тройная с максимальным разрешением 16 Мп. Автономность Nokia 6.2 обеспечивает встроенная АКБ емкостью 3500 мАч.
Чуть более производительная модель Nokia 7.2 подешевела еще больше: сбросив 63 доллара от первоначального ценника, этот гаджет теперь доступен по цене от 217 долларов США с версии с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. В этой модели идентичный младшему сородичу дисплей, однако имеется немного более производительный SoC Snapdragon 660. Кроме всего прочего, разрешение основной камеры Nokia 7.2 составляет 48 мегапикселей.
Так, отмечается, что теперь базовая версия смартфона Nokia 6.2 подешевела сразу на 49 долларов и доступна покупателям по цене от 175 долларов. За эту сумму можно обзавестись смартфоном с 6,3-дюймовым дисплеем и среднебюджетным процессором Snapdragon 636 с весьма пристойной производительностью. Также пользователю доступно 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Основная камера у данной модели тройная с максимальным разрешением 16 Мп. Автономность Nokia 6.2 обеспечивает встроенная АКБ емкостью 3500 мАч.
Чуть более производительная модель Nokia 7.2 подешевела еще больше: сбросив 63 доллара от первоначального ценника, этот гаджет теперь доступен по цене от 217 долларов США с версии с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. В этой модели идентичный младшему сородичу дисплей, однако имеется немного более производительный SoC Snapdragon 660. Кроме всего прочего, разрешение основной камеры Nokia 7.2 составляет 48 мегапикселей.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:58