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Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно подешевели

Представители китайской компании HMD официально объявила о серьезном снижении цены на две популярные модели своих смартфонов - Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Оба устройства, стоит напомнить, входят в программу Android One, проще говоря, работают под управлением чистой ОС от Google без дополнительных программных надстроек.
Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно подешевели

Так, отмечается, что теперь базовая версия смартфона Nokia 6.2 подешевела сразу на 49 долларов и доступна покупателям по цене от 175 долларов. За эту сумму можно обзавестись смартфоном с 6,3-дюймовым дисплеем и среднебюджетным процессором Snapdragon 636 с весьма пристойной производительностью. Также пользователю доступно 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Основная камера у данной модели тройная с максимальным разрешением 16 Мп. Автономность Nokia 6.2 обеспечивает встроенная АКБ емкостью 3500 мАч.

Чуть более производительная модель Nokia 7.2 подешевела еще больше: сбросив 63 доллара от первоначального ценника, этот гаджет теперь доступен по цене от 217 долларов США с версии с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. В этой модели идентичный младшему сородичу дисплей, однако имеется немного более производительный SoC Snapdragon 660. Кроме всего прочего, разрешение основной камеры Nokia 7.2 составляет 48 мегапикселей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:58

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