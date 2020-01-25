Разрез до пояса: Вера Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье





На красной дорожке церемонии знаменитость появилась в шикарном черном платье, которое было украшено огромными воланами. Столь экстравагантный образ поп-дива дополнила ярким макияжем. Но больше всего внимание привлек откровенный разрез платья, который обнажил стройные ноги певицы. Короткую видеозапись с этого мероприятия Вера Брежнева опубликовала в stories на своей страничке в социальной сети Instagram.При этом, общаясь с журналистами за кулисами мероприятия, Брежнева подчеркнула, что приехала на церемонию едва ли не сразу же после прилета в аэропорт. Она также намекнула прессе, что входит в число номинантов кинопремии, однако не стала уточнять, о какой конкретно из номинаций идет речь.