Эмма Стоун объявила дату и место своей свадьбы

По словам девушки, Эмма Стоун и её парень Дэйв Маккери намерены провести свою свадьбу уже этой весной. Узаконить свой брак они собираются в маленькой церкви, которая расположена недалеко от дома актрисы в Лос-Анджелесе. На венчании будут присутствовать только родственники и близкие друзья пары, а на празднование в саду за домом Стоун приглашены много людей, в частности и звёзд Голливуда, таких как Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лоуренс, Райан Гослинг, Тейлор Свифт, которая дала обещание невесте, что попросит Пола Маккартни спеть на их свадьбе, и многие другие.Стоун и Маккери познакомились в 2016 году, когда вместе трудились над выпуском телевизорного шоу Saturday Night Live. В ноябре следующего года официально стало известно, что они начали встречаться. Пара не часто появлялась на публике, а одним из таких редких случаев было их присутствие на церемонии Screen Guild Awards, которая проходила в январе 2020 года.Давно уже ходили слухи о том, что пара планирует узаконить свои отношения, но официально они заявили об этом только два месяца назад, когда Маккери опубликовал фото, где на безыменном пальце актрисы красуется обручальное кольцо.