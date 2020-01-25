Эмма Стоун объявила дату и место своей свадьбы
Эмма Стоун выбрала место проведения и дату своей свадьбы. Подробности рассказала одна из подруг актрисы в издании In Touch.
По словам девушки, Эмма Стоун и её парень Дэйв Маккери намерены провести свою свадьбу уже этой весной. Узаконить свой брак они собираются в маленькой церкви, которая расположена недалеко от дома актрисы в Лос-Анджелесе. На венчании будут присутствовать только родственники и близкие друзья пары, а на празднование в саду за домом Стоун приглашены много людей, в частности и звёзд Голливуда, таких как Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лоуренс, Райан Гослинг, Тейлор Свифт, которая дала обещание невесте, что попросит Пола Маккартни спеть на их свадьбе, и многие другие.
Стоун и Маккери познакомились в 2016 году, когда вместе трудились над выпуском телевизорного шоу Saturday Night Live. В ноябре следующего года официально стало известно, что они начали встречаться. Пара не часто появлялась на публике, а одним из таких редких случаев было их присутствие на церемонии Screen Guild Awards, которая проходила в январе 2020 года.
Давно уже ходили слухи о том, что пара планирует узаконить свои отношения, но официально они заявили об этом только два месяца назад, когда Маккери опубликовал фото, где на безыменном пальце актрисы красуется обручальное кольцо.
По словам девушки, Эмма Стоун и её парень Дэйв Маккери намерены провести свою свадьбу уже этой весной. Узаконить свой брак они собираются в маленькой церкви, которая расположена недалеко от дома актрисы в Лос-Анджелесе. На венчании будут присутствовать только родственники и близкие друзья пары, а на празднование в саду за домом Стоун приглашены много людей, в частности и звёзд Голливуда, таких как Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лоуренс, Райан Гослинг, Тейлор Свифт, которая дала обещание невесте, что попросит Пола Маккартни спеть на их свадьбе, и многие другие.
Стоун и Маккери познакомились в 2016 году, когда вместе трудились над выпуском телевизорного шоу Saturday Night Live. В ноябре следующего года официально стало известно, что они начали встречаться. Пара не часто появлялась на публике, а одним из таких редких случаев было их присутствие на церемонии Screen Guild Awards, которая проходила в январе 2020 года.
Давно уже ходили слухи о том, что пара планирует узаконить свои отношения, но официально они заявили об этом только два месяца назад, когда Маккери опубликовал фото, где на безыменном пальце актрисы красуется обручальное кольцо.