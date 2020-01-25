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"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Блюда из сырого или недожаренного мяса могут представлять довольно серьезную опасность для человеческого организма из-за того, что в них с высокой долей вероятности присутствуют личинки паразитов. Об этом рассказала опытный российский паразитолог Елены Чернышева в интервью радио Sputnik.
"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого мяса

«Лучше забыть про отбивные с кровью – мясо ни в коем случае не следует употреблять без тщательной температурной обработки», - подчеркнула эксперт, отдельно отметив, что небезопасной является даже средняя прожарка мясных блюд, к примеру стейков. Кроме всего прочего, по утверждению эксперта, опасной может быть и соленая рыба, не прошедшая соответствующую термическую обработку, поскольку о способе ее приготовления зачастую ничего не известно. Так, при недостаточно глубокой заморозке в ней также могут выжить личинки гельминтов и других паразитов.

Также в числе блюд и продуктов, которые паразитолог рекомендует не употреблять, севиче, суши, тартар, карпаччо, строганина и сало.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28

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