"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого мяса





«Лучше забыть про отбивные с кровью – мясо ни в коем случае не следует употреблять без тщательной температурной обработки», - подчеркнула эксперт, отдельно отметив, что небезопасной является даже средняя прожарка мясных блюд, к примеру стейков. Кроме всего прочего, по утверждению эксперта, опасной может быть и соленая рыба, не прошедшая соответствующую термическую обработку, поскольку о способе ее приготовления зачастую ничего не известно. Так, при недостаточно глубокой заморозке в ней также могут выжить личинки гельминтов и других паразитов.Также в числе блюд и продуктов, которые паразитолог рекомендует не употреблять, севиче, суши, тартар, карпаччо, строганина и сало.