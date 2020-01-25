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Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные изменения"

Экс-участница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассказала, что якобы в марте на реалити-шоу грядут кардинальные перемены. Причем заденут они не только живущих в Периметре, но и концепцию шоу в общем.
Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные изменения"

Как отметила Надежда Ермакова, теперь бывшим участника проекта запретят возвращаться туда-обратно, в марте перемены затронут не только состав живущих в Периметре, но и съемочный процесс, команду. Введут новые правила, появятся новые телеведущие, и вообще проект будет выходить в новом формате.

Что именно произойдет в проекте "Дом-2", блондинка не призналась, но посоветовала зрителям посмотреть самим на новый формат уже любимого шоу в марте текущего года.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:36

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