Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные изменения"





Как отметила Надежда Ермакова, теперь бывшим участника проекта запретят возвращаться туда-обратно, в марте перемены затронут не только состав живущих в Периметре, но и съемочный процесс, команду. Введут новые правила, появятся новые телеведущие, и вообще проект будет выходить в новом формате.Что именно произойдет в проекте "Дом-2", блондинка не призналась, но посоветовала зрителям посмотреть самим на новый формат уже любимого шоу в марте текущего года.