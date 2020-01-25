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Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с целлюлитом

Пока влюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян отдыхают в Таиланде на роскошной вилле, хейтеры и поклонники продолжают следить за их снимками и видео в Instagram. Тем не менее, недавно блогер порадовал первых совместным коротким роликом, на котором продемонстрировал "пятую точку" возлюбленной с целлюлитом.
Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с целлюлитом

Многие поклонники замечали, что телеведущая и певица Ольга Бузова часто использует фотошоп для обработки своих снимков в соцсети Instagram. Однако в последнее время она все же следует своему девизу, который гласит "любите такой, какая есть" и предстает перед фанатами в естественном виде.



На одном из последних видео, которое опубликовал Давид Манукян в разделе Stories, четко видно, что певица вовсе не обладает привлекательными и сексуальными формами. "На одной волне", - написал блогер, а хейтеры поспешили заметить дряблый живот и целлюлит на "пятой точке" знаменитости.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:20

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