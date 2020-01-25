Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с целлюлитом





Многие поклонники замечали, что телеведущая и певица Ольга Бузова часто использует фотошоп для обработки своих снимков в соцсети Instagram. Однако в последнее время она все же следует своему девизу, который гласит "любите такой, какая есть" и предстает перед фанатами в естественном виде.На одном из последних видео, которое опубликовал Давид Манукян в разделе Stories, четко видно, что певица вовсе не обладает привлекательными и сексуальными формами. "На одной волне", - написал блогер, а хейтеры поспешили заметить дряблый живот и целлюлит на "пятой точке" знаменитости.