Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с целлюлитом
Пока влюбленные Ольга Бузова и Давид Манукян отдыхают в Таиланде на роскошной вилле, хейтеры и поклонники продолжают следить за их снимками и видео в Instagram. Тем не менее, недавно блогер порадовал первых совместным коротким роликом, на котором продемонстрировал "пятую точку" возлюбленной с целлюлитом.
Многие поклонники замечали, что телеведущая и певица Ольга Бузова часто использует фотошоп для обработки своих снимков в соцсети Instagram. Однако в последнее время она все же следует своему девизу, который гласит "любите такой, какая есть" и предстает перед фанатами в естественном виде.
На одном из последних видео, которое опубликовал Давид Манукян в разделе Stories, четко видно, что певица вовсе не обладает привлекательными и сексуальными формами. "На одной волне", - написал блогер, а хейтеры поспешили заметить дряблый живот и целлюлит на "пятой точке" знаменитости.
Многие поклонники замечали, что телеведущая и певица Ольга Бузова часто использует фотошоп для обработки своих снимков в соцсети Instagram. Однако в последнее время она все же следует своему девизу, который гласит "любите такой, какая есть" и предстает перед фанатами в естественном виде.
На одном из последних видео, которое опубликовал Давид Манукян в разделе Stories, четко видно, что певица вовсе не обладает привлекательными и сексуальными формами. "На одной волне", - написал блогер, а хейтеры поспешили заметить дряблый живот и целлюлит на "пятой точке" знаменитости.