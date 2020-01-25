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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что с беременностью у нее начал расти нос

Звезда телепроекта "Дом-2" Саша Черно продолжает делиться с поклонниками в Instagram подробностями своей беременности. Только недавно будущая мамочка и ее муж Иосиф Оганесян признались, что у них будет мальчик, а появиться на свет малыш должен в конце июля.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что с беременностью у нее начал расти нос

Участница проекта "Дом-2" Саша Оганесян часто рассказывает, что происходит с ее телом и внешностью во время беременности. Так, звезда реалити-шоу пожаловалась, что во время первых трех месяцев ее замучил токсикоз, а сама будущая мамочка похудела на 15 килограммов. Теперь же возлюбленная Иосифа Оганесяна стала замечать, что у нее отекают щеки, появился явно выраженный второй подбородок и увеличивается нос.

Саша Черно добавила на своей странице в соцсети, что подобные трансформации ей не нравятся, "прямо бесит", отметила звезда реалити. Тем не менее, она очень рада, что скоро сможет познать радость материнства, а ее взгляды разделяет и будущий отец ребенка - Иосиф Оганесян.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:13

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