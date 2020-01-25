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Голая Наталья Рудова погрузилась на дно бассейна

Актриса Наталья Рудова поделилась “голым” снимком из бассейна, где опустилась на самое дно. Новое фото звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram.

В новом посте Наталья Рудова посоветовала подписчикам: “Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви.. И будь свободна”. На снимке актриса запечатлена абсолютно обнаженной, застывшей во время нырка на дно бассейна. В комментариях многие сравнивали кумира с русалкой, а также восхищались ее спортивной фигурой. В частности, поза Рудовой открывает вид на рельефные ноги, подтянутый живот и ее соблазнительные формы. Некоторые похвалили оригинальную идею кадра и его исполнение. Оказалось, что эта фотография появится в новом номере журнала Maxim.

Под фото отметилась Алена Водонаева, оставив эмодзи в виде пламени огня.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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