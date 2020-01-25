Голая Наталья Рудова погрузилась на дно бассейна





В новом посте Наталья Рудова посоветовала подписчикам: “Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви.. И будь свободна”. На снимке актриса запечатлена абсолютно обнаженной, застывшей во время нырка на дно бассейна. В комментариях многие сравнивали кумира с русалкой, а также восхищались ее спортивной фигурой. В частности, поза Рудовой открывает вид на рельефные ноги, подтянутый живот и ее соблазнительные формы. Некоторые похвалили оригинальную идею кадра и его исполнение. Оказалось, что эта фотография появится в новом номере журнала Maxim.Под фото отметилась Алена Водонаева, оставив эмодзи в виде пламени огня.