Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за платьев





За несколько лет отношений Меган Маркл и принц Гарри успели поссориться с его семьей, отказаться от королевских полномочий и финансирования ради свободной жизни. Многие винят в этом бывшую актрису, отмечая, что она плохо повлияла на герцога Сассекского. В прошлом обсуждалась ссора между ней и Викторией Бекхэм, которая считала избранницу принца Гарри своей подругой. Как только бывшая звезда переехала в Британию, она часто пользовалась содействием светской львицы, которая подыскивала ей стилистов и косметологов и даже помогла составить интерьер колледжа Фрогмор, согласно слухам. Семья Бэкхем жила рядом с домом герцога и герцогини в связи с чем пары тесно общались, но конец дружбе положили обвинения Маркл в утечке информации. Вскоре ссору удалось уладить и к 2018 году семьи снова начали ладить, а Викторию и Дэвида Бэкхема даже пригласили на королевскую свадьбу. Однако недавно Маркл обиделась на подругу из-за того, что та отказалась предоставлять ей дизайнерские платья бесплатно.Отмечается, что теперь избранница принца Гарри вовсе отказалась от бренда Victoria Beckham.