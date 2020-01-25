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Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за платьев

Меган Маркл поссорилась с светской львицей Викторией Бэкхем из-за платьев. Приближенный к королевской семье инсайдер сообщил об отказе герцогини Сассекской от бренда дизайнера.

За несколько лет отношений Меган Маркл и принц Гарри успели поссориться с его семьей, отказаться от королевских полномочий и финансирования ради свободной жизни. Многие винят в этом бывшую актрису, отмечая, что она плохо повлияла на герцога Сассекского. В прошлом обсуждалась ссора между ней и Викторией Бекхэм, которая считала избранницу принца Гарри своей подругой. Как только бывшая звезда переехала в Британию, она часто пользовалась содействием светской львицы, которая подыскивала ей стилистов и косметологов и даже помогла составить интерьер колледжа Фрогмор, согласно слухам. Семья Бэкхем жила рядом с домом герцога и герцогини в связи с чем пары тесно общались, но конец дружбе положили обвинения Маркл в утечке информации. Вскоре ссору удалось уладить и к 2018 году семьи снова начали ладить, а Викторию и Дэвида Бэкхема даже пригласили на королевскую свадьбу. Однако недавно Маркл обиделась на подругу из-за того, что та отказалась предоставлять ей дизайнерские платья бесплатно.

Отмечается, что теперь избранница принца Гарри вовсе отказалась от бренда Victoria Beckham.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:10

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