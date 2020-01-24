"Холодно": Вера Брежнева пожаловалась на нехватку объятий
Вера Брежнева призналась, что ей холодно, и она сильно нуждается в объятиях. Такое заявление артистка сделала на своей странице в сети Instagram.
Звезда попросила всех, с кем она встретится в ближайшее время, обязательно ее обнять, поскольку она сильно в этом нуждается. Вера Брежнева отметила, что в холодную пору она предпочитает согреваться теплыми фотографиями. В новой публикации певица показала поклонникам кадр с отдыха, для которого она позирует на пляже в легком домашнем костюме голубого цвета.
В комментариях поклонники помогли артистке “согреться” теплыми словами, а также осыпали ее комплиментами.
Звезда попросила всех, с кем она встретится в ближайшее время, обязательно ее обнять, поскольку она сильно в этом нуждается. Вера Брежнева отметила, что в холодную пору она предпочитает согреваться теплыми фотографиями. В новой публикации певица показала поклонникам кадр с отдыха, для которого она позирует на пляже в легком домашнем костюме голубого цвета.
В комментариях поклонники помогли артистке “согреться” теплыми словами, а также осыпали ее комплиментами.