"Холодно": Вера Брежнева пожаловалась на нехватку объятий

Звезда попросила всех, с кем она встретится в ближайшее время, обязательно ее обнять, поскольку она сильно в этом нуждается. Вера Брежнева отметила, что в холодную пору она предпочитает согреваться теплыми фотографиями. В новой публикации певица показала поклонникам кадр с отдыха, для которого она позирует на пляже в легком домашнем костюме голубого цвета.В комментариях поклонники помогли артистке “согреться” теплыми словами, а также осыпали ее комплиментами.