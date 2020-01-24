Дочь Леонида Нечаева напомнила о 10-летии со дня смерти режиссера





Группа снимков из семейного архива была отмечена грустными эмодзи с пометкой «10 лет». Во время общения с журналистами «КП» Нечаева призналась, что в Москве и Минске о режиссёре не вспомнил никто кроме родственников.Дочь Леонида Нечаева отметила, что не поддерживает общения с последней супругой отца. При этом готова сблизиться ради сводных брата и сестры, которые родились в последнем браке режиссёра. Нечаев создал ряд детских фильмов, среди которых самую большую известность получил мюзикл «Приключения Буратино».