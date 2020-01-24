АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Rolls-Royce планирует производить небольшие атомные реакторы

Компания Rolls-Royce планирует запустить в производство небольшие атомные реакторы. Они будут иметь модульный принцип и их можно будет перевозить, используя обычный транспорт.

Известно, Rolls-Royce, помимо автомобилей представительского класса, выпускает и другую высокотехнологическую продукцию. По имеющимся данным, вскоре компания может начать создавать небольшие атомные реакторы, но их мощность пока не раскрывается, сам же проект могут реализовать уже к концу текущего десятилетия. Особенностью новой разработки является то, что речь идёт о модульной компоновке устройства. Производитель собирается транспортировать электростанцию, перевозя на грузовиках. Общая площадь, которую займёт комплекс после сборки, составит 6 тысяч квадратных метров, а сам реактор требует 4 гектара.

Отмечается, собирать небольшие атомные реакторы будут на территории Великобритании, а заказчиками могут стать другие промышленные предприятия или даже отдельные города. Данная мера может понадобиться в связи с ростом потребления электроэнергии.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев отметил 60-летие в Майами в окружении…
Skoda Octavia RS получит гибридную…
Медики из Германии перечислили главные последствия…
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой…
Учёные смогли воссоздать голос 3000-летней…
У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного…
Создан лак для защиты зубов от…
Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно может пройти в одном из отелей…
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех…
Китайские ученые назвали источником коронавируса…
В Шанхае медики вылечили первого пациента с коронавирусной…
"Холодно": Вера Брежнева пожаловалась на нехватку…
Диетолог рассказала о продуктах, которые помогут восстановить работу печени после…
Chevy тестирует высокопроизводительную версию Corvette C8 в исполнении…
Rolls-Royce планирует производить небольшие атомные…
Ученый Конрад Бейройтер рассказал, как уменьшить риск развития болезни…
Дочь Леонида Нечаева напомнила о 10-летии со дня смерти…
Объявлены российские цены новых сверхлёгких ноутбуков…
Косметолог в Ставропольском крае изуродовала клиентку и села в…
Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной…
«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в…
Извержение Везувия преобразовало человеческий мозг в…
Итальянские археологи раскопали "княжескую…
Участники проекта "Дом-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон решили покинуть реалити-шоу после новости о…
В Тюмени мужчина перенёс 4 клинических смерти за…
Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не…
Apple заплатит Broadcom $15 млрд за детали для iPhone…
Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного…
Просмотреть все новости