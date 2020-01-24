Rolls-Royce планирует производить небольшие атомные реакторы





Известно, Rolls-Royce, помимо автомобилей представительского класса, выпускает и другую высокотехнологическую продукцию. По имеющимся данным, вскоре компания может начать создавать небольшие атомные реакторы, но их мощность пока не раскрывается, сам же проект могут реализовать уже к концу текущего десятилетия. Особенностью новой разработки является то, что речь идёт о модульной компоновке устройства. Производитель собирается транспортировать электростанцию, перевозя на грузовиках. Общая площадь, которую займёт комплекс после сборки, составит 6 тысяч квадратных метров, а сам реактор требует 4 гектара.Отмечается, собирать небольшие атомные реакторы будут на территории Великобритании, а заказчиками могут стать другие промышленные предприятия или даже отдельные города. Данная мера может понадобиться в связи с ростом потребления электроэнергии.