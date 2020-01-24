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Объявлены российские цены новых сверхлёгких ноутбуков Huawei

Стали известны цены сверхлёгких ноутбуков модели Huawei Huawei для рынка РФ. Продукты MateBook D14 и D15 оснащены новыми инструментами для функционирования параллельно с группой девайсов.
Объявлены российские цены новых сверхлёгких ноутбуков Huawei

Устройства получили безрамочными дисплеи и высокопрочные корпуса. Их можно использовать с опцией общего экрана Multiscreen Collaboration. Это открывает возможность подключения к ноутбуку смартфона посредством интерфейса NFC. Активация даёт пользователю возможность напрямую транслировать файлы по Wi-Fi либо Bluetooth, равно как и контролировать смартфон через мышь либо тачпад. Опция Multiscreen Collaboration доступна для оболочки EMUI 10.

Модели D14 и D15 из линейки MateBook получили IPS-дисплеи, занимающие порядка 84%-87% общей поверхности соответствующей панели. Разрешающая способность матрицы составляет 1,92×1,08 точек, а угол обзора составляет 178°. Ноутбуки созданы с использованием сипов Ryzen 5 3500U от AMD. Процессоры получили интегрированный графический модуль Radeon Vega 8, а также ОЗУ DDR4 на 8 Гб.

Версия D14 оснащена аккумулятором на 56 Вт*ч. Это позволяет беспрерывно работать в течение порядка 9,5 ч без промежуточной подзарядки во время проигрывания локального видео в стандарте разрешения 1080p. MateBook D14 и D15 станут доступны в РФ для покупки с 14 февраля. Для старшей версии рекомендованная стоимость заявлена на планке 48 тысяч рублей, а для младшей – 45 тысячи рублей. Первая получил 512 Гб ПЗУ, а вторая - 256 Гб. Предзаказ на ноутбуки будет открыт 7 февраля.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:37

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