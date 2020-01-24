Диетолог рассказала о продуктах, которые помогут восстановить работу печени после праздников





Первый продукт, который поможет восстановить активность печени, это тыква во всех её проявлениях. Даже тыквенные семечки обладают лечебными свойствами – употребление их в пищу в том числе помогает при выведении лишней желчи. За счёт высокого содержания калия, магния и клетчатки, курага имеет благоприятное воздействие на внутренние органы в целом, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Также в рацион рекомендуется включить салаты с заправкой из оливкового масла – содержащиеся в нём жирные кислоты способствуют регенерации печени.Употребление в пищу всех вышеперечисленных продуктов при несоблюдении элементарной диеты результата не даст. Поэтому для достижения наилучшего эффекта в улучшении состояния здоровья и самочувствия рекомендуется ограничение в алкоголе и тяжёлой пище.