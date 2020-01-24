Ученый Конрад Бейройтер рассказал, как уменьшить риск развития болезни Альцгеймера





Конрад Бейройтер, который всю жизнь изучал болезнь Альцгеймера, рассказал, что существует генетический риск развития недуга – наличие гена ApoE-E4. Однако он не всегда приводит к заболеванию. Экология и образ жизни оказывают большое значение на возможность развития болезни. По данным исследования, которое было проведено отделением Google Calico, 7% ущерба от старения являются генетическими, а на 93% влияет образ жизни и окружающая среда. Ученый рассказал, что болезни необходимо 30 лет, чтобы разрушить работу мозга. Людям, у которых выявлен генетический риск, эксперт рекомендует в среднем возрасте начинать профилактику, больше двигаться и смеяться. Всем другим людям без существенных проблем со здоровьем такую профилактику нужно проводить с 40 лет, потому что в более позднем возрасте нарушения в работе мозга встречаются почти у всех.Ученый также отметил, что каждый человек способен возместить своим здоровым образом жизни многие из проблем, возникших у него.