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Китайские ученые назвали источником коронавируса змей

На медицинской платформе Wiley Online Library китайские ученые опубликовали информацию об источнике коронавируса в Китае. Согласно описанным фактам, ученые предполагают, что змеи являются наиболее вероятным резервуаром для его развития у диких животных. Однако употребляя в пищу зараженное мясо, происходит межвидовая передача вируса от пресмыкающегося к человеку.
Китайские ученые назвали источником коронавируса змей

По данным исследования истории болезни пациентов, зараженных коронавирусом, все приобрели и употребили в пищу мясо, купленное на рынке морепродуктов Huanan. На нем можно заказать мясо змеи, птицы или летучей мыши. Существует предположение, что изначально смертельным вирусом были заражены именно последние. Следуя пищевой цепи, они становились едой для змей, в итоге чего вирус мутировал. Далее уже мутированным вирусом заражались люди.

На данный момент коронавирусом заражено более 600 человек в 5 странах и погибли около 10 человек.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:28

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