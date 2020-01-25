Научные сотрудники Исследовательского института рака Монпелье обнаружили митохондрии в кровотоке





Митохондрии представляют собой органеллы, участвующие в обмене энергией и трансляции клеточных сигналов. Порой их можно обнаружить вне клеточной оболочки, однако лишь во фрагментарном виде внутри тромбоцитов. После 7 лет исследований учёными были найдены в первоначальном виде и абсолютно действующие органеллы в плазме крови, которые содержатся внутри очень стабильных структур. Для анализа образцов жидкой части крови воспользовались электронным микроскопом. В исследовании приняли участия 100 человек, у которых были найдены до 3,7 миллиона на миллилитр плазмы структур, содержащих органеллы.Ведущим исследователем работы Аленом Тьерри сообщается, что во время рассматривания большого количества внеклеточных митохондрий появлялся вопрос, почему данное открытие произошло именно сейчас, а не раньше. Учёные собрали весь опыт в нахождении ДНК в крови во время работы над фрагментацией внеклеточной ДНК, полученной в том числе из митохондрий. Эта находка означает, что данные элементы имеют большое значение. Научные сотрудники Исследовательского института рака Монпелье считают, что они склонны вызывать реакции организма на патогенные микроорганизмы.