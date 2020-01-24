АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной железы

Исследователи сообщили, что употребление йогурта может понизить риск рака молочной железы. Причиной заболевания может оказаться воспаление, провоцируемое опасными бактериями.
Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной железы

Ученые считают, что обычный йогурт потенциально может понизить риски онкологии. В итоге продукт описывается недорогой профилактический препарат. Благодаря лактозно-ферментирующим бактериям, содержащимся в молоке, обеспечивается защита железы. Отмечается, что продление грудного вскармливания после родов на 1 год приводит к падению риска онкозаболевания на 4,3%.

Несколько иных исследований указывают на уменьшение рисков поражения молочной железы при употреблении йогурта, как результат вытеснения вредоносных бактерий более полезными микроорганизмами. Речь идёт о 10 млрд клеток в организме, большинство из которых совершенно безвредны, а часть провоцирует появление токсинов, инициирующих воспалительные процессы. Хроническое воспаление приводит к уничтожению опасных микробов, параллельно причиняя вред телу.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Объявлены российские цены новых сверхлёгких ноутбуков…
Косметолог в Ставропольском крае изуродовала клиентку и села в…
Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной…
«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в…
Извержение Везувия преобразовало человеческий мозг в…
Итальянские археологи раскопали "княжескую…
Участники проекта "Дом-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон решили покинуть реалити-шоу после новости о…
В Тюмени мужчина перенёс 4 клинических смерти за…
Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не…
Apple заплатит Broadcom $15 млрд за детали для iPhone…
Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного…
Цена на iPhone XR опустилась ниже 300…
Звезда проекта "Дом-2" Варя Третьякова вернулась домой из роддома вместе с новорожденным…
"Обвинила в грязном домогательстве": Саша Черно снова пожаловалась на оскорбления Ольги…
Гигантский беспилотник Falco Xplorer поставили на…
Нейтрино позволили оценить разогрев Земли от ядерных…
Молодая супруга Евгения Петросяна спровоцировала новые слухи о…
В Китае смартфоны научили "потеть" ради защиты от…
В небе над Пакистаном заметили необычное черное облако в форме…
Звезда "Дом-2" Саша Черно рассказала, что в истории с избиением Дмитрия Дмитренко виноват Алексей…
Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что певица в Таиланде скучает по съемкам и…
Светлана Лобода нарушила данное себе обещание об отдыхе целый…
Экс-участник "Дом-2" Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на…
Звезда «Дом-2» Алеся Клочко серьёзно потратилась на анализы для больной…
Смартфон Xiaomi Poco X2 покажут общественности в…
Научные сотрудники Калифорнийского университета нашли кислород в атмосфере древней…
Канадские исследователи связали индейское пророчество «о семи огнях» с коронавирусом в…
«Любовь легко можно спутать с ненавистью»: Лолита рассказала о новой…
Просмотреть все новости