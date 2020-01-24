Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной железы





Ученые считают, что обычный йогурт потенциально может понизить риски онкологии. В итоге продукт описывается недорогой профилактический препарат. Благодаря лактозно-ферментирующим бактериям, содержащимся в молоке, обеспечивается защита железы. Отмечается, что продление грудного вскармливания после родов на 1 год приводит к падению риска онкозаболевания на 4,3%.Несколько иных исследований указывают на уменьшение рисков поражения молочной железы при употреблении йогурта, как результат вытеснения вредоносных бактерий более полезными микроорганизмами. Речь идёт о 10 млрд клеток в организме, большинство из которых совершенно безвредны, а часть провоцирует появление токсинов, инициирующих воспалительные процессы. Хроническое воспаление приводит к уничтожению опасных микробов, параллельно причиняя вред телу.