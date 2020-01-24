Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной железы
Исследователи сообщили, что употребление йогурта может понизить риск рака молочной железы. Причиной заболевания может оказаться воспаление, провоцируемое опасными бактериями.
Ученые считают, что обычный йогурт потенциально может понизить риски онкологии. В итоге продукт описывается недорогой профилактический препарат. Благодаря лактозно-ферментирующим бактериям, содержащимся в молоке, обеспечивается защита железы. Отмечается, что продление грудного вскармливания после родов на 1 год приводит к падению риска онкозаболевания на 4,3%.
Несколько иных исследований указывают на уменьшение рисков поражения молочной железы при употреблении йогурта, как результат вытеснения вредоносных бактерий более полезными микроорганизмами. Речь идёт о 10 млрд клеток в организме, большинство из которых совершенно безвредны, а часть провоцирует появление токсинов, инициирующих воспалительные процессы. Хроническое воспаление приводит к уничтожению опасных микробов, параллельно причиняя вред телу.
Ученые считают, что обычный йогурт потенциально может понизить риски онкологии. В итоге продукт описывается недорогой профилактический препарат. Благодаря лактозно-ферментирующим бактериям, содержащимся в молоке, обеспечивается защита железы. Отмечается, что продление грудного вскармливания после родов на 1 год приводит к падению риска онкозаболевания на 4,3%.
Несколько иных исследований указывают на уменьшение рисков поражения молочной железы при употреблении йогурта, как результат вытеснения вредоносных бактерий более полезными микроорганизмами. Речь идёт о 10 млрд клеток в организме, большинство из которых совершенно безвредны, а часть провоцирует появление токсинов, инициирующих воспалительные процессы. Хроническое воспаление приводит к уничтожению опасных микробов, параллельно причиняя вред телу.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:31