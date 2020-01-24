Обновленный седан Hyundai Solaris покажут на мотор-шоу в Индии в феврале





Hyundai Solaris в новой вариации выйдет на одну сцену с Creta и Tucson на Auto Expo 2020 в Дели. Как известно, впервые новинка была показана в Китае в сентябре 2019 года на автосалоне в Чэнду. Автоэксперты сошлись во мнении, что компания сильно изменила дизайн автомобиля. Теперь у него другие бамперы, решетка радиатора, новая форма фар, а переработанный обвес привел к увеличению длины седана на 25 мм. Модель оснащена усовершенствованными сидениями и мультимедийной системой с большим дисплеем. Однако рулевое колесо, передняя панель и дверные карты остались от предшественника.В Китае Hyundai Solaris представлен с 1,4-литровым мотором на 100 л.с. Моторная гамма для покупателей из Индии окажется другой – в наличии будут дизельный и бензиновый агрегаты на 1,5 литра. В России новинка поступит в продажу до конца первого полугодия.