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Обновленный седан Hyundai Solaris покажут на мотор-шоу в Индии в феврале

Производитель назвал дату премьеры обновленного седана Hyundai Solaris. Впервые в Индии новинку покажут на мотор-шоу Auto Expo 2020 в начале февраля.

Hyundai Solaris в новой вариации выйдет на одну сцену с Creta и Tucson на Auto Expo 2020 в Дели. Как известно, впервые новинка была показана в Китае в сентябре 2019 года на автосалоне в Чэнду. Автоэксперты сошлись во мнении, что компания сильно изменила дизайн автомобиля. Теперь у него другие бамперы, решетка радиатора, новая форма фар, а переработанный обвес привел к увеличению длины седана на 25 мм. Модель оснащена усовершенствованными сидениями и мультимедийной системой с большим дисплеем. Однако рулевое колесо, передняя панель и дверные карты остались от предшественника.

В Китае Hyundai Solaris представлен с 1,4-литровым мотором на 100 л.с. Моторная гамма для покупателей из Индии окажется другой – в наличии будут дизельный и бензиновый агрегаты на 1,5 литра. В России новинка поступит в продажу до конца первого полугодия.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:13

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