«Любовь легко можно спутать с ненавистью»: Лолита рассказала о новой любви





На данный момент артистка российского шоу-бизнеса Лолита Миялвская находится на экзотическом отдыхе в Израиле. Насколько известно, знаменитости составил компанию ее новый ухажер, личность которого она пока предпочитает не афишировать. «До того момента, пока я не увижу каких-то глобальных изменений, и на моем пальце не засверкает свадебное кольцо, не вижу смысла что-то рассказывать и давать повод публике для обсуждений. Ведь иногда невозможно предугадать, что будет завтра», - делится мнением об отношениях Милявская. Фанаты артистки успели соотнести выход нового клипа давней подруги знаменитости То-Ма с ее душевными переживаниями. «Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви…Это не правда. Я знаю о любви многое, с трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Все эти ужасные войны, боль и ложь…», - признается в творческой работе Лолита Милявская.Отметим, что новый клип То-Ма на песню «Нирвана» вышел довольно-таки дорогим на затраты. Чего стоит только раритетное авто марки «Ягуар», которое певица во время съемок полностью разбила.