В Google раскрыли дату выхода Android 11 и смартфона Pixel 4A
В Google назвали дату выхода ОС Android 11 и смартфона Pixel 4A. Имеющая ежегодный формат конференция Google I/O 2020 запланирована на период с 12 по 14 мая нынешнего года.
Традиционно дата проведения мероприятия была зашифрована в загадке, а правильным ответом стала середина последнего весеннего месяца. Согласно заявлению пребывающего на посту гендиректора компании Сундара Пичаи в Twitter, проведение Google I/O 2020 запланировано в амфитеатре Шорлайн в Калифорнии. Он расположен около города Маунтин-Вью, где поблизости находится штаб-квартира фирмы.
Предполагается, что именно в указанный период окажутся раскрыты подробности выхода нового смартфона Pixel 4A и грядущего поколения Android. В 2019 году производитель анонсировал на Google I/O Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Традиционно дата проведения мероприятия была зашифрована в загадке, а правильным ответом стала середина последнего весеннего месяца. Согласно заявлению пребывающего на посту гендиректора компании Сундара Пичаи в Twitter, проведение Google I/O 2020 запланировано в амфитеатре Шорлайн в Калифорнии. Он расположен около города Маунтин-Вью, где поблизости находится штаб-квартира фирмы.
Предполагается, что именно в указанный период окажутся раскрыты подробности выхода нового смартфона Pixel 4A и грядущего поколения Android. В 2019 году производитель анонсировал на Google I/O Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:34