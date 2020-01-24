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В Google раскрыли дату выхода Android 11 и смартфона Pixel 4A

В Google назвали дату выхода ОС Android 11 и смартфона Pixel 4A. Имеющая ежегодный формат конференция Google I/O 2020 запланирована на период с 12 по 14 мая нынешнего года.

Традиционно дата проведения мероприятия была зашифрована в загадке, а правильным ответом стала середина последнего весеннего месяца. Согласно заявлению пребывающего на посту гендиректора компании Сундара Пичаи в Twitter, проведение Google I/O 2020 запланировано в амфитеатре Шорлайн в Калифорнии. Он расположен около города Маунтин-Вью, где поблизости находится штаб-квартира фирмы.

Предполагается, что именно в указанный период окажутся раскрыты подробности выхода нового смартфона Pixel 4A и грядущего поколения Android. В 2019 году производитель анонсировал на Google I/O Pixel 3A и Pixel 3A XL.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:34

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