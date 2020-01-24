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«Какая стройная»: Ирина Дубцова показала фигуру в купальнике

Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах. Певица на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео, на котором показала поклонникам свою постройневшую фигуру.
«Какая стройная»: Ирина Дубцова показала фигуру в купальнике

Ирина Дубцова, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, проводит свой отпуск на любимом курорте. Она отдыхает вместе со своим 13-летним сыном Артемом. О своей личной жизни певица предпочитает не распространяться. Известно, что с отцом Артема она состоит в разводе, однако отношения их остались дружескими. В связи с тем, что артистка в последнее время отдавала предпочтение объемной одежде, под которой можно скрыть изменения в фигуре, стали появляться слухи, что Дубцова ожидает ребенка. Во время отдыха певица также позировала в блузках и туниках свободного кроя. Однако артистка развеяла все слухи о своей беременности, показав своим подписчикам видеоролик, в котором она позирует в бассейне в купальнике шоколадного цвета. В описании под видео певица рассказала, что она соблюдает местные правила и после 18.00 в океане не купается, чтобы не отпугивать скатов.

Поклонники откликнулись множеством восторженных и положительных комментариев. «Какая стройная», «Худенькая какая», - умилялись подписчики.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:31

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