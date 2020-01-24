Клиника Майо назвала причины заболевания и симптомы острой пневмонии
Клиника Майо представила ряд причин острого заболевания пневмонией. Помимо этого, на официальном сайте также распространена информация о самых очевидных симптомах болезни и вариантах их предотвращения.
По мнению медиков, острая пневмония является опасным заболеванием, так как она может быть предвестником ранней смерти. Специалисты настаивают на том, что при первом же проявлении каких-либо симптомов стоит немедленно обратиться в медицинское учреждение к профессионалу. К основным симптомам, которые могут быть даже у здорового человека, относятся обильный кашель с желтой или даже кровянистой слизью, лихорадка, потливость и озноб. Также в некоторых случаях острая пневмония сопровождается неглубоким учащенным дыханием, болью в груди, потерей аппетита и сильной усталостью. Многие пациенты жалуются на тошноту во время еды, а порой и вовсе на ее отторжение. А вот у пожилых людей, пневмония такого вида проходит на ряду со спутанностью сознания.
В зону риска заболевания острой пневмонией медики из клиники Майо относят пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. Среди которых можно отметить астму и ХОБЛ. А также с симптомами часто обращаются люди, которые долгое время не могут отказаться от вредной привычки курения.
По мнению медиков, острая пневмония является опасным заболеванием, так как она может быть предвестником ранней смерти. Специалисты настаивают на том, что при первом же проявлении каких-либо симптомов стоит немедленно обратиться в медицинское учреждение к профессионалу. К основным симптомам, которые могут быть даже у здорового человека, относятся обильный кашель с желтой или даже кровянистой слизью, лихорадка, потливость и озноб. Также в некоторых случаях острая пневмония сопровождается неглубоким учащенным дыханием, болью в груди, потерей аппетита и сильной усталостью. Многие пациенты жалуются на тошноту во время еды, а порой и вовсе на ее отторжение. А вот у пожилых людей, пневмония такого вида проходит на ряду со спутанностью сознания.
В зону риска заболевания острой пневмонией медики из клиники Майо относят пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. Среди которых можно отметить астму и ХОБЛ. А также с симптомами часто обращаются люди, которые долгое время не могут отказаться от вредной привычки курения.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:27