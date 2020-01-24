Клиника Майо назвала причины заболевания и симптомы острой пневмонии





По мнению медиков, острая пневмония является опасным заболеванием, так как она может быть предвестником ранней смерти. Специалисты настаивают на том, что при первом же проявлении каких-либо симптомов стоит немедленно обратиться в медицинское учреждение к профессионалу. К основным симптомам, которые могут быть даже у здорового человека, относятся обильный кашель с желтой или даже кровянистой слизью, лихорадка, потливость и озноб. Также в некоторых случаях острая пневмония сопровождается неглубоким учащенным дыханием, болью в груди, потерей аппетита и сильной усталостью. Многие пациенты жалуются на тошноту во время еды, а порой и вовсе на ее отторжение. А вот у пожилых людей, пневмония такого вида проходит на ряду со спутанностью сознания.В зону риска заболевания острой пневмонией медики из клиники Майо относят пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. Среди которых можно отметить астму и ХОБЛ. А также с симптомами часто обращаются люди, которые долгое время не могут отказаться от вредной привычки курения.