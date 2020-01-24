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Kia представила новый бюджетный кроссовер

Компания Kia презентовала новый внедорожный автомобиль, при этом машина была представлена, как бюджетная. На мировом рынке транспортное средство выйдет в продажу уже в ближайшее время.

Прототип новинки от южнокорейского бренда состоится на автосалоне в индийском Дели. В мотор-шоу, которое начнется уже буквально через неделю, примут участие представители автомобильной промышленности разных стран мира. Сейчас же производитель обнародовал снимки компактного SUV, их уже можно найти в Сети.

При этом подробностей относительно технических характеристик пока не много, также не известно даже наименование модели. Как считают автоблогеры, это может быть Seltos, который, благодаря своим габаритам, относится ко льготной категории налогообложения. Компактный кроссовер, не превышающий в длину 4 метров, разработан специально для молодежной аудитории. Однако сказать уверенно, что новинка эконом-класса будет именно такой, пока нельзя.

Также авторитетные издания, пишущие на автотематику, считают, что транспортное средство компания намерена продавать прежде всего на рынке Индокитая. Если это так, то новинка станет уже третьей SUV-моделью концерна Kia на индийском рынке. Также стоит отметить, что успешно продающийся в этом регионе Seltos будет доступен в России вместе с Carnival.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:24

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