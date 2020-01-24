Вадим Быркин делал Светлане Чуйкиной предложение на кладбище





Светлана Чуйкина стала гостьей студии шоу “Судьба человека”, где раскрыла подробности семейной жизни с Вадимом Быркиным. Они познакомились, когда мать актрисы отправила ее в Москву, чтобы передать гостинец друзьям. Ее встретил будущий муж, а потом пригласил погулять. Однако звезда не воспринимала ухажера всерьез из-за 11-летней разницы в возрасте. Вскоре они сблизились и живут вместе уже почти 20 лет. Чуйкина вспоминает, что продюсер сделал ей предложение на кладбище в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.Сейчас звезда называет мужа другом, помощником и наставником. Чуйкина отметила, что раньше он хотел жену-актрису, но теперь жалеет об этом, поскольку для него было бы спокойнее жить с учительницей.