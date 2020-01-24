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Здоровье Елизаветы II ухудшилось после разговора с принцем Гарри и Меган

Британские поданные обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. Это может быть связано с тем, что принц Гарри и Меган Маркл выразили желание отказаться от королевских обязанностей, из-за чего монархия Великобритании может находится под угрозой.
Здоровье Елизаветы II ухудшилось после разговора с принцем Гарри и Меган

8 января герцог и герцогиня Сассекские после длительного отпуска официально заявили об отказе от исполнения королевских обязанностей и планируют жить отдельно от королевской семьи. Они также решили отказаться от финансовой помощи, однако на данный момент британцы всё также продолжают оплачивать расходы их семьи. Принц Гарри и Меган Маркл уже начали осуществлять свой переезд в Канаду. На данные события не могла не обратить внимание королева Елизавета, ведь младший внук всегда был её любимчиком.

Несмотря на то, что Елизавета II официально поддержала решение пары, на самом деле все отлично знают, каким ударом это для неё стало. Стоит отметить, что недавно британская королева внезапно отменила очень серьёзную встречу незадолго до её начала. По словам инсайдера, это случилось из-за того, что Елизавета II неважно себя чувствует по причине простуды. И всё же британские подданные выражают беспокойство состоянием её здоровья, ведь для неё подобный стресс в почтенном возрасте является недопустимым и может причинить вред.

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Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:18

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