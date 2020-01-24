Елена Перминова отказалась от бикини-баттла с Глюк’oZой
Елена Перминова похвалила певицу Глюк’oZу за прекрасную фигуру. Также девушка рассказала, что она не стала бы участвовать в бикини-баттле с Натальей Чистяковой-Ионовой.
Елена Перминова рассказала, что не рискнула бы соревноваться с Глюк’oZой для фотосессии в купальниках. Модель отметила, что возлюбленная Александра Чистякова обладает стройной и подтянутой фигурой. Елена Перминова также добавила, что она бы не решилась стоять рядом с певицей в купальнике. Наталья Чистякова-Ионова на своей странице в социальной сети Instagram часто публикует снимки в купальниках, коротких шортах, а также нарядах, которые облегают фигуру. Певица поделилась, что супруг не ревнует ее, и относится с пониманием к таким снимкам, потому что уверен в преданности и верности своей возлюбленной.
Елена Перминова является близкой подругой Веры Брежневой. Она, несмотря на свой плотный рабочий график, посетила вечеринку, посвященную представлению косметического бренда певицы.
Елена Перминова рассказала, что не рискнула бы соревноваться с Глюк’oZой для фотосессии в купальниках. Модель отметила, что возлюбленная Александра Чистякова обладает стройной и подтянутой фигурой. Елена Перминова также добавила, что она бы не решилась стоять рядом с певицей в купальнике. Наталья Чистякова-Ионова на своей странице в социальной сети Instagram часто публикует снимки в купальниках, коротких шортах, а также нарядах, которые облегают фигуру. Певица поделилась, что супруг не ревнует ее, и относится с пониманием к таким снимкам, потому что уверен в преданности и верности своей возлюбленной.
Елена Перминова является близкой подругой Веры Брежневой. Она, несмотря на свой плотный рабочий график, посетила вечеринку, посвященную представлению косметического бренда певицы.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:12