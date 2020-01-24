Елена Перминова отказалась от бикини-баттла с Глюк’oZой

Елена Перминова рассказала, что не рискнула бы соревноваться с Глюк’oZой для фотосессии в купальниках. Модель отметила, что возлюбленная Александра Чистякова обладает стройной и подтянутой фигурой. Елена Перминова также добавила, что она бы не решилась стоять рядом с певицей в купальнике. Наталья Чистякова-Ионова на своей странице в социальной сети Instagram часто публикует снимки в купальниках, коротких шортах, а также нарядах, которые облегают фигуру. Певица поделилась, что супруг не ревнует ее, и относится с пониманием к таким снимкам, потому что уверен в преданности и верности своей возлюбленной.Елена Перминова является близкой подругой Веры Брежневой. Она, несмотря на свой плотный рабочий график, посетила вечеринку, посвященную представлению косметического бренда певицы.