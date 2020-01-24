Из-за Чонгука на совместном фото с BTS у Арианы Гранде появились “рога”
На совместном фото с BTS у Арианы Гранде появились “рога” из-за Чонгука. На своей странице в Instagram певица опубликовала новый кадр.
Как отметила Ариана Гранде, она встретилась с коллективом во время репетиции и сделала совместное фото. На нем знаменитость запечатлена в окружении коллег из Кореи. Однако поклонников больше всего заинтересовала одна деталь, а именно “рога” певицы, которые поставил Чонгук. Остальные участники позируют в расслабленных позах и улыбаются в камеру.
В комментариях большое количество поклонников остались в восторге от данного кадра. Под снимком Арианы Гранде также отметились другие зарубежные знаменитости.
Как отметила Ариана Гранде, она встретилась с коллективом во время репетиции и сделала совместное фото. На нем знаменитость запечатлена в окружении коллег из Кореи. Однако поклонников больше всего заинтересовала одна деталь, а именно “рога” певицы, которые поставил Чонгук. Остальные участники позируют в расслабленных позах и улыбаются в камеру.
В комментариях большое количество поклонников остались в восторге от данного кадра. Под снимком Арианы Гранде также отметились другие зарубежные знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05