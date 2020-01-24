В Госдуме предложили создать в России потребительскую корзину для студентов
Виктор Зубарев озвучил инициативу создать в России потребительскую корзину, ориентированную специально на студентов. Как считает депутат Госдумы, там должны иметься продукты, которые помогают работе мозга и благоприятно влияют на здоровье.
В частности, Зубарев предложил внести в потребкорзину студентов кофе, зеленый чай и свежую зелень. Кроме того, там должны иметься сухофрукты и семена, различные ягоды, возможно наличие орехов и темного шоколада. Такая пища, по убеждению представителя ГД, положительно повлияет на жизнь молодежи и успехи в учебе. Также это поможет создать льготы, направленные на поддержку учащихся вузов со стороны государства, поскольку от состава потребкорзины может зависеть размер на территории РФ прожиточного минимума.
Владимир Путин считает, что в рационе россиян нужно увеличить долю рыбы, свежих овощей и фруктов, а также мяса.
В частности, Зубарев предложил внести в потребкорзину студентов кофе, зеленый чай и свежую зелень. Кроме того, там должны иметься сухофрукты и семена, различные ягоды, возможно наличие орехов и темного шоколада. Такая пища, по убеждению представителя ГД, положительно повлияет на жизнь молодежи и успехи в учебе. Также это поможет создать льготы, направленные на поддержку учащихся вузов со стороны государства, поскольку от состава потребкорзины может зависеть размер на территории РФ прожиточного минимума.
Владимир Путин считает, что в рационе россиян нужно увеличить долю рыбы, свежих овощей и фруктов, а также мяса.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:10