В Twitter появилась функция отправки эмоциональной реакции на сообщения





Благодаря этому можно оставить под присланным сообщением эмодзи из ограниченного набора. Twitter разместил список в собственном аккаунте. На странице техподдержки сервиса микроблога отмечается, что пользователь имеет возможность позднее отменить свою реакцию. При этом все участники чата будут уведомлены об оставленном эмоциональном отклике.Новая функция доступна на ПК и мобильных гаджетах. Для всех, кто посещает соцсеть посредством приложения, потребуется провести его обновление. Twitter анонсировал другую возможность, позволяющую следить за числом ответов на сообщение, а также количеством людей с доступом к комментированию сообщения. Соответственно, сервис желает защитить пользователей от случаев домогательств и агрессии.