АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь грудью

Елена Захарова стала гостье шоу Аллы Довлатовой, где раскрыла некоторые подробности своей жизни. По словам звезды, она всё ещё кормит 2-летнюю дочь грудью, поскольку очень привязана к ребёнку.

Елена Захарова впервые стала матерью в 42-летнем возрасте. На протяжении всего времени с момента рождения девочки актриса тщательно скрывает имя её отца. Также никто из поклонников не видел лица малышки. Знаменитость не спешит публиковать в Instagram снимки наследницы, не считая это нужным. Она признаётся: ребёнок - это святое, а потому не понимает, зачем нужно показывать лицо тысячам человек.

Артистка признаётся, что всё ещё кормит 2-летнюю дочь грудью, чувствуя с ней сильную связь, а также готова ради малышки на очень многое, даже на отказ от перспективных ролей. По заявлению звезды телевизионного сериала "Кадетство", она отвергла 8 предложений, а во время беременности съёмочной группе пришлось переделывать сценарий, чтобы исполнительница смогла появляться в кадре, находясь на 8-м месяце беременности. Тем не менее, Елена Захарова не прячет своего ребёнка от всех. Актриса охотно берёт девочку на съёмки, а недавно даже вышла с ней на сцену во время спектакля. Избранная часть почитателей получили возможность увидеть дочь артистки, но вести съёмку в этот момент запрещалось.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в…
В Москве мужчина случайно проглотил рыболовный…
Таролог Абравитова: "Из квартиры Фриске нужно убрать цветы, создающие атмосферу…
Бронированный Cadillac Аль Капоне продают за $1…
Анна Шукшина заявила, что Макар Касаткин не намерен отдавать сына Фрейе…
Новые изображения Volkswagen Arteon показали в…
В Перми молодожены напали на организаторов…
После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить…
«Им здесь рады, но пусть платят за себя сами»: Канадцы создали петицию против Меган Маркл и принца…
Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая…
Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной…
Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним…
Ученые: Челюсть Homo antecessor имела недостаточно места для зубов…
Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем…
Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником во время игры в…
Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего…
Просмотреть все новости