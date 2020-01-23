Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь грудью

Елена Захарова впервые стала матерью в 42-летнем возрасте. На протяжении всего времени с момента рождения девочки актриса тщательно скрывает имя её отца. Также никто из поклонников не видел лица малышки. Знаменитость не спешит публиковать в Instagram снимки наследницы, не считая это нужным. Она признаётся: ребёнок - это святое, а потому не понимает, зачем нужно показывать лицо тысячам человек.Артистка признаётся, что всё ещё кормит 2-летнюю дочь грудью, чувствуя с ней сильную связь, а также готова ради малышки на очень многое, даже на отказ от перспективных ролей. По заявлению звезды телевизионного сериала "Кадетство", она отвергла 8 предложений, а во время беременности съёмочной группе пришлось переделывать сценарий, чтобы исполнительница смогла появляться в кадре, находясь на 8-м месяце беременности. Тем не менее, Елена Захарова не прячет своего ребёнка от всех. Актриса охотно берёт девочку на съёмки, а недавно даже вышла с ней на сцену во время спектакля. Избранная часть почитателей получили возможность увидеть дочь артистки, но вести съёмку в этот момент запрещалось.