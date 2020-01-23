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Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого насекомого

Рэперу T-Killah на отдыхе понадобилась помощь медиков из-за укуса ядовитого насекомого. Артист раскрыл подробности произошедшего на Бали в Stories на своей странице в Instagram.

Во время отпуска 30-летний музыкант был госпитализирован в результате укуса местного красного огненного муравья. Насекомое оставило ожог на груди исполнителя, в связи с чем ему понадобились обработка раны и дезинфекция от опасного яда. Как отметил рэпер, вещество может остаться на одежде и спровоцировать новые ожоги. За прием в больнице T-Killah заплатил 200 долларов, а сейчас ему запрещено перенапрягаться, плавать и даже заниматься спортом.
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого насекомого

Музыкант не уверен, что сможет находиться на карантине, поскольку любит экстрим. В частности, будучи в Индонезии он забрался на самый опасный из действующих здесь вулканов.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

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