Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого насекомого





Во время отпуска 30-летний музыкант был госпитализирован в результате укуса местного красного огненного муравья. Насекомое оставило ожог на груди исполнителя, в связи с чем ему понадобились обработка раны и дезинфекция от опасного яда. Как отметил рэпер, вещество может остаться на одежде и спровоцировать новые ожоги. За прием в больнице T-Killah заплатил 200 долларов, а сейчас ему запрещено перенапрягаться, плавать и даже заниматься спортом.Музыкант не уверен, что сможет находиться на карантине, поскольку любит экстрим. В частности, будучи в Индонезии он забрался на самый опасный из действующих здесь вулканов.