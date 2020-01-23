В Москве мужчина случайно проглотил рыболовный крючок
В одну из больниц Москвы обратился мужчина с жалобами на то, что ему трудно дышать. Как оказалось, он случайно съел крючок для ловли рыбы.
Медики сделали снимок и увидели в тканях плотно застрявший рыболовный крючок. По словам мужчины, он готовил салат из овощей и не заметил, что в его миску упала часть рыболовных снастей.Во время обращения за помощью к доктору мужчина с затруднением разговаривал, а изо рта у него выглядывала леска. С помощью медицинских щипцов врачам удалось извлечь крючок. В данное время у пациента хорошее самочувствие, его ткани не пострадали.
Позже мужчина рассказал, что за несколько дней до инцидента, его родственник делал уборку, в том числе и раскладывал снасти. В той же комнате стояла корзина с редисом, в которую и упал опасный предмет.
Медики сделали снимок и увидели в тканях плотно застрявший рыболовный крючок. По словам мужчины, он готовил салат из овощей и не заметил, что в его миску упала часть рыболовных снастей.Во время обращения за помощью к доктору мужчина с затруднением разговаривал, а изо рта у него выглядывала леска. С помощью медицинских щипцов врачам удалось извлечь крючок. В данное время у пациента хорошее самочувствие, его ткани не пострадали.
Позже мужчина рассказал, что за несколько дней до инцидента, его родственник делал уборку, в том числе и раскладывал снасти. В той же комнате стояла корзина с редисом, в которую и упал опасный предмет.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:36