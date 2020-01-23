Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем снимке





Несколько недель назад Андрей Черкасов и Кристина Ослина признались, что ждут первенца и готовятся стать родителями. Тогда влюбленные старались не показывать живот блондинки и не афишировать подробностей. Тем не менее, сама она признавалась, что тяжело переживала токсикоз в первые месяцы, ей даже пришлось отправиться на отдых в Таиланд и лечь в больницу, чтобы не потерять ребенка.Теперь же супруги стали охотнее рассказывать о своей жизни, а Кристина Ослина даже опубликовала домашний снимок, где предстала в обтягивающей юбке и коротком топе, показав округлившийся живот. Реакция поклонников оказалась неоднозначной - пока многие хвалили блондинку за то, что она так стойко принимает все трудности во время "интересного" положения, другие указывали, что показывать живот неприлично, а наряд звезда проекта "Дом-2" выбрала явно неудачно.