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Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем снимке

Телеведущий Андрей Черкасов и его супруга Кристина Ослина больше не скрывают, что станут родителями. Прежде блондинка старалась скрыть изменившиеся формы в свободных нарядах и не делилась подробностями "интересного" положения, но накануне опубликовала домашний снимок, где четко видно ее беременный живот.
Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем снимке

Несколько недель назад Андрей Черкасов и Кристина Ослина признались, что ждут первенца и готовятся стать родителями. Тогда влюбленные старались не показывать живот блондинки и не афишировать подробностей. Тем не менее, сама она признавалась, что тяжело переживала токсикоз в первые месяцы, ей даже пришлось отправиться на отдых в Таиланд и лечь в больницу, чтобы не потерять ребенка.

Теперь же супруги стали охотнее рассказывать о своей жизни, а Кристина Ослина даже опубликовала домашний снимок, где предстала в обтягивающей юбке и коротком топе, показав округлившийся живот. Реакция поклонников оказалась неоднозначной - пока многие хвалили блондинку за то, что она так стойко принимает все трудности во время "интересного" положения, другие указывали, что показывать живот неприлично, а наряд звезда проекта "Дом-2" выбрала явно неудачно.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22

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