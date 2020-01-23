Таролог Абравитова: "Из квартиры Фриске нужно убрать цветы, создающие атмосферу смерти"
Таролог Марианна Абравитова сообщает, что есть несколько правил обращения с вещами покойных, но они довольно важны. Поэтому эксперт рекомендует близким Жанны Фриске убрать из её квартиры цветы, "создающие атмосферу смерти".
Наталья Фриске днями ранее показала фанатам фотографии квартиры знаменитой сестры и певицы спустя четыре года со дня кончины звезды. Родные покойной с уважением хранят память о ней, оставив вещи на прежнем месте, среди которых виднелась засохшая лаванда. Последняя деталь в интерьере не избежала внимания со стороны Марианны Абравитовой, которая затронула тему смерти Жанны Фриске в новом интервью российскому изданию New Inform. По словам таролога, вещи умершей исполнительницы будут напоминать о горе даже через многие года.
Эксперт считает, что эти предметы несут в себе так называемую "энергию смерти", которая распространяется в "атмосферу" жилплощади. Засохшие цветы, в этом случае, в определенном роде тоже символизируют кончину, поскольку " умерли, но не были преданы земле". Абравитова говорит, что следует оставить только те вещи, которые не свидетельствовали о страдании человека. Сюда относится ношенная одежда, в которой до самой смерти ходил покойный.
Наталья Фриске днями ранее показала фанатам фотографии квартиры знаменитой сестры и певицы спустя четыре года со дня кончины звезды. Родные покойной с уважением хранят память о ней, оставив вещи на прежнем месте, среди которых виднелась засохшая лаванда. Последняя деталь в интерьере не избежала внимания со стороны Марианны Абравитовой, которая затронула тему смерти Жанны Фриске в новом интервью российскому изданию New Inform. По словам таролога, вещи умершей исполнительницы будут напоминать о горе даже через многие года.
Эксперт считает, что эти предметы несут в себе так называемую "энергию смерти", которая распространяется в "атмосферу" жилплощади. Засохшие цветы, в этом случае, в определенном роде тоже символизируют кончину, поскольку " умерли, но не были преданы земле". Абравитова говорит, что следует оставить только те вещи, которые не свидетельствовали о страдании человека. Сюда относится ношенная одежда, в которой до самой смерти ходил покойный.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:30