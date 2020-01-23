Анна Шукшина заявила, что Макар Касаткин не намерен отдавать сына Фрейе Зильбер
Анна Шукшина в эфире программы «На самом деле» заявила, что ее брат не планирует возвращать сына своей бывшей невесте Фрейе Зильбер. По словам дочери Марии Шукшиной, Макар Касаткин намерен воспитывать наследника вместе со своей новой супругой.
Бывшая невеста Макара Касаткина Фрейя Зильбер, которая родила от него ребенка, долгое время не давала семье Марии Шукшиной общаться с мальчиком. В канун Нового года молодая особа все же привезла сына к бабушке. По словам матери Зильбер, она отдала сына лишь на время. Однако Анна Шукшина против возвращения ребенка к матери. Также сестра Макара Касаткина рассказала, что ее брат повзрослел и станет достойным отцом. По словам наследницы артистки, ей присылают множество видеороликов, на которых Фрейя Зильбер проводит время со своими друзьями, неадекватно себя ведет, не может связно говорить, и даже не в силах встать с пола. Поэтому о возвращении ребенка не может быть и речи.
Анна Шукшина сообщила, что мальчик живет не с бабушкой, а со своим отцом и его новой супругой. В то же время Мария Шукшина планирует помогать сыну и обеспечивать своего внука.
Бывшая невеста Макара Касаткина Фрейя Зильбер, которая родила от него ребенка, долгое время не давала семье Марии Шукшиной общаться с мальчиком. В канун Нового года молодая особа все же привезла сына к бабушке. По словам матери Зильбер, она отдала сына лишь на время. Однако Анна Шукшина против возвращения ребенка к матери. Также сестра Макара Касаткина рассказала, что ее брат повзрослел и станет достойным отцом. По словам наследницы артистки, ей присылают множество видеороликов, на которых Фрейя Зильбер проводит время со своими друзьями, неадекватно себя ведет, не может связно говорить, и даже не в силах встать с пола. Поэтому о возвращении ребенка не может быть и речи.
Анна Шукшина сообщила, что мальчик живет не с бабушкой, а со своим отцом и его новой супругой. В то же время Мария Шукшина планирует помогать сыну и обеспечивать своего внука.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:16