Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая помощница





Новая публикация Кристины Асмус в соцсети Instagram шокировала её подписчиков, которым раскрылась история мошенничества. 31-летняя актриса в резкой форме поделилась с фанатами неприятными подробностями о своей бывшей помощнице. Ассистентка ранее была в хороших отношениях со своей руководительницей и даже посещала вместе с ней мероприятия, фестивали, интервью и спектакли. Несколько месяцев назад их совместная работа окончилась, однако злоумышленница решила отомстить артистке.Как утверждает Асмус, даже после увольнения экс-помощница продолжала вести дела от её имени и даже разговаривала с различными организаторами. Об этом супруга Гарика Харламова узнала, когда представители кинопремии «Золотой орел» упрекнули артистку, что она якобы их игнорирует и не хочет давать ответ: сможет ли вручить награду и будет ли присутствовать на торжестве. Несмотря на предложения от фанатов об иске, Асмус решила не подавать в суд на мошенницу, ограничившись информированием своих коллег и рабочих контактов.