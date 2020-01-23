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Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая помощница

Кристина Асмус недавно рассказала о том, как её обманывала бывшая помощница. По словам актрисы, мошенница неделями выдавала себя за звезду и вводила в заблуждение организаторов мероприятий и кинопремий.

Новая публикация Кристины Асмус в соцсети Instagram шокировала её подписчиков, которым раскрылась история мошенничества. 31-летняя актриса в резкой форме поделилась с фанатами неприятными подробностями о своей бывшей помощнице. Ассистентка ранее была в хороших отношениях со своей руководительницей и даже посещала вместе с ней мероприятия, фестивали, интервью и спектакли. Несколько месяцев назад их совместная работа окончилась, однако злоумышленница решила отомстить артистке.

Как утверждает Асмус, даже после увольнения экс-помощница продолжала вести дела от её имени и даже разговаривала с различными организаторами. Об этом супруга Гарика Харламова узнала, когда представители кинопремии «Золотой орел» упрекнули артистку, что она якобы их игнорирует и не хочет давать ответ: сможет ли вручить награду и будет ли присутствовать на торжестве. Несмотря на предложения от фанатов об иске, Асмус решила не подавать в суд на мошенницу, ограничившись информированием своих коллег и рабочих контактов.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:50

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