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Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним сыном

Ума Турман появилась на красной дорожке Недели моды в Париже вместе с 18-летним сыном. Наследник голливудской звезды произвел фурор на показе Dior.

Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни, а также старается обеспечивать приватность своих детей. Звезда имеет две дочери — 21-летнюю Майю Рэй Турман Хойк и 7-летнюю Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон. Единственный сын Умы Турман, 18-летний Левон Грин Хоук, не так давно начал появляться с матерью на публичных мероприятиях. В частности, вместе с ним актриса стала гостьей показа Dior. Зрители заметили, что наследник звезды сильно подрос и возмужал, а также обогнал по росту свою мать, которая считается одной из самых высоких звезд Голливуда.
Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним сыном

Многие считают, что Левон Хоук похож на своего отца, но тонкие черты лица и светлый цвет волос он унаследовал от матери.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:32

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