Новые изображения Volkswagen Arteon показали в интернете
Новые снимки Volkswagen Arteon были распространены в интернете. Они легли в основу работ дизайнеров, которые попытались восстановить внешний вид модели и её интерьер.
Volkswagen Arteon спровоцировал появление у поклонников немецкой марки интерес к модели. Дизайнеры показали, как именно мог выглядеть транспорт без камуфляжа. На передней части корпуса поменяли оптику, сблизив её с решеткой радиатора. Помимо этого, для кузова использованы новые обвесы, а для версии универсала предусмотрено увеличение числа воздухозаборников.
Силуэт авто получил достаточно плавный переход к линии багажника, поэтому на рендерах модель Arteon в модификации универсал несколько напоминает купеобразную сборку. Более существенные отличия от версии седана предусмотрены для кормы авто. Разработчики приняли решение разместить классическую заднюю оптику без соединения посредством светодиодной линии.
Volkswagen Arteon спровоцировал появление у поклонников немецкой марки интерес к модели. Дизайнеры показали, как именно мог выглядеть транспорт без камуфляжа. На передней части корпуса поменяли оптику, сблизив её с решеткой радиатора. Помимо этого, для кузова использованы новые обвесы, а для версии универсала предусмотрено увеличение числа воздухозаборников.
Силуэт авто получил достаточно плавный переход к линии багажника, поэтому на рендерах модель Arteon в модификации универсал несколько напоминает купеобразную сборку. Более существенные отличия от версии седана предусмотрены для кормы авто. Разработчики приняли решение разместить классическую заднюю оптику без соединения посредством светодиодной линии.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:09