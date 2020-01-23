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Новые изображения Volkswagen Arteon показали в интернете

Новые снимки Volkswagen Arteon были распространены в интернете. Они легли в основу работ дизайнеров, которые попытались восстановить внешний вид модели и её интерьер.
Новые изображения Volkswagen Arteon показали в интернете

Volkswagen Arteon спровоцировал появление у поклонников немецкой марки интерес к модели. Дизайнеры показали, как именно мог выглядеть транспорт без камуфляжа. На передней части корпуса поменяли оптику, сблизив её с решеткой радиатора. Помимо этого, для кузова использованы новые обвесы, а для версии универсала предусмотрено увеличение числа воздухозаборников.

Силуэт авто получил достаточно плавный переход к линии багажника, поэтому на рендерах модель Arteon в модификации универсал несколько напоминает купеобразную сборку. Более существенные отличия от версии седана предусмотрены для кормы авто. Разработчики приняли решение разместить классическую заднюю оптику без соединения посредством светодиодной линии.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:09

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