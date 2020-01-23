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Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником во время игры в футбол

Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником. Звезду сериала “Ивановы-Ивановы” противник схватил за горло во время игры в футбол со сверстниками.

До съемок в сериале “Ивановы-Ивановы” Алексей Лукин учился в вузе, а также занимался футболом. Ради участия в проекте, в который его утвердили, несмотря на жесткий отбор, он бросил учебу, а также стал реже заниматься спортом. После съемок артист решил ходить на бокс, который помог ему поддерживать хорошую физическую форму и уметь постоять за себя. Навыки ему пригодились, поскольку во время игры в футбол на площадке дома один игрок из команды соперников начал грубить. Лукин подошел, чтобы разобраться, в чем дело, но его схватили за горло. Тогда он ударил оппонента, чем не гордится, но в итоге ему удалось разрешить ситуацию.

Сейчас Алексей Лукин учит английский язык, чтобы поступить на интенсивный курс в New York Film Academy.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:19

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