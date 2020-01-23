Ученые: Челюсть Homo antecessor имела недостаточно места для зубов мудрости





Исследование, проведенное французским Университетом Бордо и испанским Национальным центром исследований по эволюции человека, показывает, что вид Homo antecessor уже испытал трудности, связанные с недостаточным пространством во рту для прорезывания зуба мудрости. У древнего гоминида он пророс над вторым моляром, а не рядом с ним, как должно быть в норме. Известно, что подобный феномен встречается сегодня лишь у 15-20% от всего населения Земли.Хотя эта аномалия регистрировалась ранее у неандертальцев, это был первый случай обнаружения "третьего моляра" у человека-предшественника. Добиться впечатляющих результатов исследователям удалось с помощью продвинутых технологий, среди которых числилась микрокомпьютерная томография. Известно, что челюсть этого 10-летнего индивида была обнаружена на месте раскопок в Сьерра-де-Атапуэрка, на участке Гран-Долина. Стоматологи говорят, что ребенок скорее всего страдал от сильной зубной боли, вызванной кариесом, периодонтитом и даже кистами.