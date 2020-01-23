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Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной железы

Немецкие медики рассказали о главных признаках рака предстательной железы. Среди них выделяют проблемы с «мужской силой» и мочеиспусканием, изменение цвета мочи.
Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной железы

По словам специалистов, на патологические образования мужчины редко обращают внимание, ведь на ранних этапах они почти не проявляют себя. Ощущение боли возникает, когда болезнь уже находится в запущенном состоянии. Самое главное, на что рекомендуют обращать внимание медики при посещении туалета, - это мочеиспускание.

При первых же признаках необходимо обращаться к специалисту, который в ходе обследования сможет определить диагноз. Медики сообщают, что простата располагается ниже мочевого пузыря, из-за этого при изменении её формы возможны: ослабленный поток мочи, затруднения с началом её выхода, болевые ощущения, если мочевой пузырь не освобождается до конца, а также частые позывы. Стоит обращать внимание на окрас мочи. Видоизменения в цвете свидетельствуют о возникновении опухоли либо же инфекции.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:41

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