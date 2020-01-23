Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего Египта
Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых. Надписи о существовании загробного мира находятся на саркофаге, находящемся в некрополе Верхнего Египта.
Оказалось, что обнаруженные на 4000-летнем саркофаге надписи копируют “Книгу двух путей”. В ней описывается проход к загробному миру. Эксперты предположили, что это произведение предшествовало книге Нового царства, а также “Книге мертвых”. Подобные изображения имелись на саркофагах в Дейр эль-Берша, где раскопки проводились в 2012 году. Археологи нашли здесь разграбленную могилу, но на крышке гроба все еще читались надписи заупокойных текстов. Выяснилось, что могила принадлежала женщине по имени Анх.
В этом захоронении нашлись деревянные доски без надписей, но метод программной обработки изображений помог различить невидимые до этого иероглифы. Они тоже повторяли “Книгу двух путей”, но исследователи обнаружили в них незначительные отличия.
Оказалось, что обнаруженные на 4000-летнем саркофаге надписи копируют “Книгу двух путей”. В ней описывается проход к загробному миру. Эксперты предположили, что это произведение предшествовало книге Нового царства, а также “Книге мертвых”. Подобные изображения имелись на саркофагах в Дейр эль-Берша, где раскопки проводились в 2012 году. Археологи нашли здесь разграбленную могилу, но на крышке гроба все еще читались надписи заупокойных текстов. Выяснилось, что могила принадлежала женщине по имени Анх.
В этом захоронении нашлись деревянные доски без надписей, но метод программной обработки изображений помог различить невидимые до этого иероглифы. Они тоже повторяли “Книгу двух путей”, но исследователи обнаружили в них незначительные отличия.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:11