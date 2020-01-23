Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего Египта





Оказалось, что обнаруженные на 4000-летнем саркофаге надписи копируют “Книгу двух путей”. В ней описывается проход к загробному миру. Эксперты предположили, что это произведение предшествовало книге Нового царства, а также “Книге мертвых”. Подобные изображения имелись на саркофагах в Дейр эль-Берша, где раскопки проводились в 2012 году. Археологи нашли здесь разграбленную могилу, но на крышке гроба все еще читались надписи заупокойных текстов. Выяснилось, что могила принадлежала женщине по имени Анх.В этом захоронении нашлись деревянные доски без надписей, но метод программной обработки изображений помог различить невидимые до этого иероглифы. Они тоже повторяли “Книгу двух путей”, но исследователи обнаружили в них незначительные отличия.