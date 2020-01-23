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Комик Александр Долгополов поспешно покинул Россию после проверки его выступлений полицией

Александр Долгополов поспешно покинул Россию после того, как сотрудниками полиции была инициирована проверка его выступлений. Стендапера подозревают в том, что он своими номерами нанес оскорбление чувствам верующих.

Леонид Соловьев, адвокат комика, а также занимающийся организацией концертов Армен Гандилян, не стали отрицать сведения о то, что Долгополов сейчас не находится в России. Звезда стендапа ощутил угрозу, с чем и связано его решение уехать. Отмечается, что отсутствовать юморист будет до выяснения обстоятельств. Недавно появились данные о проверке выступления шоумена на предмет оскорбления чувств верующих. Ближайший концерт был намечен на 22 января в баре “Большой город” в Москве, но им неожиданно заинтересовался мужчина в штатском. В связи с этим артист “почувствовал угрозу” и покинул страну.

Источники утверждают, автором заявления против Долгополова выступил житель Подмосковья.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46

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