Комик Александр Долгополов поспешно покинул Россию после проверки его выступлений полицией





Леонид Соловьев, адвокат комика, а также занимающийся организацией концертов Армен Гандилян, не стали отрицать сведения о то, что Долгополов сейчас не находится в России. Звезда стендапа ощутил угрозу, с чем и связано его решение уехать. Отмечается, что отсутствовать юморист будет до выяснения обстоятельств. Недавно появились данные о проверке выступления шоумена на предмет оскорбления чувств верующих. Ближайший концерт был намечен на 22 января в баре “Большой город” в Москве, но им неожиданно заинтересовался мужчина в штатском. В связи с этим артист “почувствовал угрозу” и покинул страну.Источники утверждают, автором заявления против Долгополова выступил житель Подмосковья.