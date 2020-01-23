Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова отметила свой 24-й день рождения

Анастасия Решетова в преддверье праздника отправилась с семьей на берег океана. Ранее она отметила, что год назад в этом месте и началась история Ратмира, поэтому некоторые подписчики нашли путешествие символичным. В свой день рождения звезда позволила себе съесть кусок именинного торта, хотя обычно тщательно следит за фигурой. Решетова опубликовала фотографию, где она позирует с куском праздничного лакомства. Она сопроводила свой пост комментарием «23» и поставила пару смайлов. Некоторых пользователей эта цифра сбила с толку, ведь звезде исполнилось 24 года. Несколько комментаторов предположили, что имелась в виду дата рождения.Подписчики с удовольствием поздравили знаменитость с 24-летием. Они написали множество комментариев на ее странице в Instagram. Пока не сообщается, как именно поздравил Тимати свою возлюбленную.